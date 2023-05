PMs do curso de formação do 10º BPM realizam instrução de tiro; veja

Da Redação

Treinamento aconteceu nesta sexta

Nesta sexta-feira (05), policiais militares do Curso de Formação de Praças do 10°BPM (CFP), realizaram instrução de tiro em ambiente confinado e sem iluminação. O objetivo do treinamento é condicioná-los a atuar em situações e ambientes com condições adversas, tais como confinamento, baixa luminosidade, umidade, calor, entre outras.

"É de extrema importância que os policiais tenham clareza sobre a forma de atuação em cada uma dessas situações, que frequentemente são enfrentadas no dia a dia do policial, seja na procura de um foragido ou em um confronto, devem estar preparados para os mais diversos obstáculos. A Polícia Militar realiza constante treinamento e qualificação dos militares, para que possam trabalhar com segurança e profissionalismo", informou o 10º BPM.

Veja como foi o treinamento: Nesta sexta-feira (05), policiais militares do Curso de Formação de Praças do 10°BPM (CFP), realizaram instrução de tiro em ambiente confinado e sem iluminação. - Vídeo por: tnonline

