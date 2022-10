PMPR Kids acontece no sábado em Apucarana; saiba mais

Da Redação

O evento será realizado no próximo sábado (15/10)

A Polícia Militar (PM) de Apucarana informou a nova data do PMPR Kids, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento será realizado no próximo sábado (15/10), na sede do 10°Batalhão de Polícia Militar, localizado na Av. Governador Roberto da Silveira, 4521.

"Estamos preparando uma manhã cheia de diversão e entretenimento para as crianças. Traga seus filhos para participarem conosco", repassou a PM.

Será oferecido transporte gratuito, um ônibus, saindo da Praça Rui Barbosa, em frente ao Módulo Policial, às 9h. O evento seria realizado na última quarta-feira (12), porém, devido às condições climáticas foi cancelado.

Durante a manhã de atividades, de acordo com informações da PM, será feita a apresentação do Canil, passeio de viatura, tirolesa, exposição de equipamentos policiais, e distribuição de cachorros-quentes, algodões doce e picolés, além de muitas brincadeiras.

Conforme a PM, o 'PMPR Kids' será aberto para todas as crianças de Apucarana, que poderão aproveitar o dia organizado especialmente para elas. As atividades não terão custo.





