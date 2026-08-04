PM vítima de infarto é sepultado com honras militares em Apucarana

Cabo Fred William Pereira Franzão, de 43 anos, sofreu um mal súbito no 10º BPM na segunda-feira e não resistiu; veja











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O cabo da Polícia Militar (PM), Fred William Pereira Franzão, de 43 anos, foi sepultado com honras militares na tarde desta terça-feira (04), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana. O policial morreu na segunda-feira (03) após sofrer um infarto nas dependências do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A despedida foi marcada por forte comoção de familiares, amigos e dezenas de colegas de farda.

-LEIA MAIS: 10º BPM divulga nota de pesar por morte de cabo: "Profissional exemplar e vocacionado"



O traslado do corpo até o cemitério ocorreu em um grande cortejo, que contou com a presença de inúmeras viaturas da corporação. Momentos antes do sepultamento, os policiais realizaram a tradicional salva de tiros, uma última homenagem em reconhecimento aos serviços prestados pelo militar à segurança pública do estado.

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Policial é sepultado com honras militares no Cemitério Cristo Rei - Foto: Cindy Santos/TNonline Policial é sepultado com honras militares no Cemitério Cristo Rei - Foto: Cindy Santos/TNonline





Fred chegou a ser socorrido pelos próprios colegas de trabalho e encaminhado às pressas para o Hospital da Providência, mas não resistiu.

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Ele ingressou na corporação no ano de 2010. "O cabo Fred pautou sua trajetória pela dedicação ímpar e pelo firme comprometimento com a segurança pública. Profissional exemplar e vocacionado, prestou relevantes serviços à corporação atuando em diversos setores ao longo de sua carreira, com notável destaque em sua passagem pelo setor de Operações com Cães do 10º BPM, onde desempenhou suas funções com técnica e paixão admiráveis", diz nota de pesar do 10º BPM.







Fred tinha 43 anos de idade - Foto: Divulgação Fred tinha 43 anos de idade - Foto: Divulgação

O cabo atuava atualmente no policiamento ostensivo, integrando as equipes de rádio patrulha. O policial era divorciado e deixa dois filhos.

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1 de 4 Cindy Santos/TNonline Foto: Autor: Cindy Santos/TNonline

2 de 4 Cindy Santos/TNonline Foto: Policial é sepultado com honras militares no Cemitério Cristo Rei Autor: Cindy Santos/TNonline

3 de 4 Cindy Santos/TNonline Foto: Autor: Cindy Santos/TNonline

4 de 4 Cindy Santos/TNonline Foto: Autor: Cindy Santos/TNonline

O tenente Samir Santana Silva, do 10º BPM, lamentou a perda. "O cabo Fred era muito conhecido pela comunidade, por nós policiais militares. Vai deixar um eterno luto na memória de todos. Um militar extremamente dedicado, desempenhado, cumpria com excelência as suas funções no dia a dia como policial militar. Era um grande amigo de todos dentro da tropa. Ele vai deixar um legado eterno entre nós", disse.

Fred é o segundo policial sepultado nos últimos dias na cidade. No sábado (1º), a corporação se despediu do cabo da Polícia Militar (PM), Kauã Gabriel Darodda Magioni, de 33 anos. O policial, que integrava a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), de Ivaiporã, morreu na noite da última sexta-feira (31) após ser baleado durante um confronto na zona rural de Arapuã, no Vale do Ivaí.