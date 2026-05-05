PM verifica denúncia de tiros contra capivaras no Parque da Raposa
Moradora relatou ter sido ameaçada pelos suspeitos, mas a polícia não localizou atiradores nem animais feridos no local
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Uma denúncia de disparos de arma de fogo contra animais silvestres mobilizou a Polícia Militar (PM) na madrugada desta terça-feira (5), no Parque da Raposa, em Apucarana. O acionamento ocorreu após uma moradora relatar às autoridades que dois homens teriam atirado em direção às capivaras que habitam o lago do local.
-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (05) em Apucarana
Segundo a versão apresentada pela testemunha à polícia, os suspeitos estariam em um carro modelo Ford Fiesta, de cor prata. A mulher afirmou que os homens estariam praticando caça na região — algo que, de acordo com ela, seria frequente — e que, em seguida, teriam se aproximado de sua residência para proferir ameaças.
Apesar da gravidade do relato, as equipes policiais que foram até o endereço não constataram a presença dos suspeitos. Foi realizado um patrulhamento intensivo por toda a extensão do parque e pelas ruas de acesso, mas o veículo mencionado não foi localizado. Os agentes também inspecionaram o perímetro do lago em busca de provas materiais, porém, não encontraram cartuchos deflagrados ou qualquer capivara ferida.
Diante da ausência de evidências no local, a ocorrência foi registrada apenas para fins de policiamento e presença da equipe. A moradora foi devidamente orientada sobre os procedimentos de segurança e instruída a ligar novamente para o 190 caso note o retorno do veículo ou qualquer atitude suspeita.
A corporação garantiu que as rondas preventivas serão intensificadas na região do parque.