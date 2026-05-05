PM verifica denúncia de tiros contra capivaras no Parque da Raposa

Uma denúncia de disparos de arma de fogo contra animais silvestres mobilizou a Polícia Militar (PM) na madrugada desta terça-feira (5), no Parque da Raposa, em Apucarana. O acionamento ocorreu após uma moradora relatar às autoridades que dois homens teriam atirado em direção às capivaras que habitam o lago do local.

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Segundo a versão apresentada pela testemunha à polícia, os suspeitos estariam em um carro modelo Ford Fiesta, de cor prata. A mulher afirmou que os homens estariam praticando caça na região — algo que, de acordo com ela, seria frequente — e que, em seguida, teriam se aproximado de sua residência para proferir ameaças.

Apesar da gravidade do relato, as equipes policiais que foram até o endereço não constataram a presença dos suspeitos. Foi realizado um patrulhamento intensivo por toda a extensão do parque e pelas ruas de acesso, mas o veículo mencionado não foi localizado. Os agentes também inspecionaram o perímetro do lago em busca de provas materiais, porém, não encontraram cartuchos deflagrados ou qualquer capivara ferida.

Diante da ausência de evidências no local, a ocorrência foi registrada apenas para fins de policiamento e presença da equipe. A moradora foi devidamente orientada sobre os procedimentos de segurança e instruída a ligar novamente para o 190 caso note o retorno do veículo ou qualquer atitude suspeita.

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A corporação garantiu que as rondas preventivas serão intensificadas na região do parque.



