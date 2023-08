PM vai intensificar policiamento em áreas de maior criminalidade

Foi lançada nesta terça-feira (1) de modo simultâneo em todo Estado pela Polícia Militar, a Operação 10 de Agosto. Em Apucarana, o lançamento da operação colocou policiamento ostensivo na Praça Rui Barbosa, na área central. Segundo a corporação, a intensificação das ações policiais envolve reforço no policiamento, fiscalização veicular e também um trabalho mais estratégico de prevenção de crimes (VEJA VIDEO ABAIXO).

Segundo o tenente Thiago Fededorovicz, a PM vai atuar em áreas sensíveis do município. "Foi feito um levantamento com nosso setor de planejamento onde identificamos os hot spots, locais onde ocorrem mais crimes, e também as rotas de fuga que esses criminosos utilizam, então vamos reforçar o patrulhamento e as ações nestes pontos", comenta o tenente, acrescentando que a operação não ocorre apenas na área central de Apucarana, mas nas áreas rurais - recentemente uma nova equipe foi integrada ao trabalho - e também nos demais municípios da área do 10º BPM.

A operação é denominada 10 de Agosto em uma alusão ao aniversário da PM no Paraná, que completa 169 anos nesta data e segue com outras atividades relacionadas. Segundo o tenente, a intensificação do policiamento segue até o dia 10, mas outras operações e eventos paralelos serão realizados nos próximos dias.

A corporação também reforça que a população pode auxiliar na definição do policiamento com oferecimento de denúncias e informações pertinentes à segurança pública. O 10º BPM tem inclusive um número de Whatsapp exclusivo para denúncias (43)3426-3134.

