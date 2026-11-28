A Polícia Militar (PM) flagrou um suspeito escondendo cocaína em meio a uma vegetação, acompanhado de dois filhos pequenos em Apucarana (PR). O fato ocorreu na manhã de sexta-feira (27), na Avenida Governador Roberto da Silveira. Segundo a PM, a equipe utilizou um drone para monitorar a ação do suspeito e localizar os entorpecentes escondidos por ele na vegetação. O homem foi preso e as crianças acompanhadas pelo Conselho Tutelar.

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A ação começou após denúncias de venda de drogas na região do Jardim Paris. Em buscas iniciais no solo, as equipes não encontraram entorpecentes porque o suspeito variava os locais onde escondia os materiais, o que motivou o pedido de apoio de uma equipe habilitada para operar drone.

Pelo monitoramento aéreo, os policiais observaram o suspeito usando um carro para ir várias vezes a áreas com vegetação, onde retirava e deixava objetos. Em um primeiro contato, ele estava com os dois filhos menores de idade e foi liberado porque não carregava nada ilícito com ele naquele momento.

Com base nos vídeos gravados pelo drone, os policiais foram até os pontos de vegetação indicados nas imagens e acharam 78 gramas de cocaína. Como manter drogas escondidas é um crime, a equipe fez nova abordagem para prender o suspeito.

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Na abordagem que resultou na prisão, o homem afirmou saber o motivo da detenção, mas disse que não falaria sobre o caso naquele momento, sendo informado do direito de permanecer em silêncio. Segundo o boletim de ocorrência, ele reagiu com chutes contra os policiais e contra a viatura quando era colocado no espaço destinado a pessoas detidas, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

Como os dois filhos menores estavam no veículo com o homem, o Conselho Tutelar foi acionado para assumir a responsabilidade pelas crianças e avaliar a situação. Enquanto esperavam a chegada de uma representante do órgão, os menores ficaram no carro e receberam suco comprado pelos policiais, após o pai informar que não havia restrição alimentar.

No registro policial, consta que levar os filhos durante os deslocamentos pode ter sido usado para passar aparência de rotina e reduzir desconfiança, hipótese que ainda será investigada pela Polícia Civil.