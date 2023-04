PM tranquiliza população sobre ameaças de ataques em escolas

Da Redação

Comandante do 10º BPM, Marcos Facio, conversou com mães durante manifestação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, norte do Paraná, tranquilizou a população sobre as inúmeras ameaças de ataques em escolas da cidade que surgiram nas redes sociais nos últimos dias. De acordo com o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente coronel Marcos José Facio, o setor de inteligência monitora todas as situações envolvendo possíveis atentados e afirma que 90% dos casos são falsos. As páginas criadas para divulgar datas dos supostos ataques e gerar pânico na comunidade escolar também são alvo de investigação, inclusive as pessoas responsáveis pelos perfis já foram identificadas.

"A grande maioria do que está circulando nas redes sociais nós apuramos que é 'fake News'. Pode acontecer alguma coisa, pode, mas estamos monitorando tudo que está nas redes sociais. Estamos com equipes da P2 investigando tudo o que sai nas redes sociais e apurando a veracidade dessas notícias”, salienta.

Facio também revelou que um esquema de segurança foi elaborado para reforçar o policiamento nas escolas de Apucarana. O pedido é uma das reivindicações de um grupo de mães durante manifestação pacífica realizada nesta quarta-feira (12), em frente a Prefeitura Municipal.

Conforme o comandante, os alunos do Curso de Formação de Soldados vão atuar nas escolas a partir desta quinta-feira (13). “O batalhão contará com reforço de 59 policiais na área escolar trabalhando somente a parte de segurança para prevenir qualquer coisa que possa acontecer”, afirma.

RODÍZIO NAS ESCOLAS

Apucarana conta com quase 100 estabelecimentos de ensino da rede pública e privada e, segundo o comandante, não há número suficiente de viaturas para patrulhar todas as instituições simultaneamente. Mas para garantir o policiamento, o comando elaborou um rodízio para o patrulhamento.

“A PM tem que atender todas as escolas, independente se é municipal, estadual ou particular. Vamos usar o máximo possível de viaturas fazendo rodízio de forma que, no máximo a cada 15 até 20 minutos, a viatura esteja na escola. Vamos ter aproximadamente 20 viaturas extras na rua e em situação emergencial, em poucos minutos, os policiais estarão nos locais devidamente armados e equipados para fazer frente a qualquer necessidade que exista”, assinala Facio.

