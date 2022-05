PM revista ônibus a procura de drogas em Apucarana

Da Redação

Vistoria contou com apoio da cadela Zara

Equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram uma vistoria em um ônibus, na noite de sexta-feira (21), no Terminal Rodoviário João B. Boscardin Júnior.

Conforme o boletim de ocorrência, equipes Rotam e Operações com Cães realizaram abordagem aos ônibus das linhas Guaíra/Londrina, Foz do Iguaçu/Londrina e Maringá/Campinas, com apoio da cadela Zara na detecção de possíveis substâncias entorpecentes. Foram vistoriados o bagageiro e o interior do ônibus, contudo, nada de ilícito foi localizado.