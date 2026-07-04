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POLICIAMENTO

PM registra sequência de furtos de veículos e em residência em Apucarana

Casos ocorreram em um intervalo de 24 horas; automóveis foram localizados depenados pelas equipes policiais

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 08:51:50 Editado em 04.07.2026, 08:51:17
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PM registra sequência de furtos de veículos e em residência em Apucarana
Autor Foto: Arquivo TN

A Polícia Militar registrou uma sequência de furtos qualificados contra o patrimônio em Apucarana entre a manhã de sexta-feira (3) e a madrugada deste sábado (4). As ocorrências, que envolveram o arrombamento de uma residência e a recuperação de dois veículos desmanchados, mobilizaram as equipes policiais em diferentes pontos do município.

- LEIA MAIS: Fazenda é invadida e suspeitos deixam arma falsa sobre a cama

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O primeiro automóvel, um GM/Corsa GLS prata, havia sido levado da frente da casa do proprietário, no Jardim São Pedro, durante a madrugada. Após buscas, a equipe policial localizou o veículo estacionado no interior de um milharal na Zona Norte, nas proximidades do Cemitério Portal do Céu. O carro foi encontrado apoiado diretamente no chão, sem as quatro rodas e desprovido de diversos pertences internos. O dono esteve no local e precisou providenciar pneus novos para que a remoção fosse feita sem causar danos mecânicos aos eixos e suspensão.

Em outra ação, os policiais militares deslocaram-se até as margens da rodovia BR-376, no Distrito de Pirapó, onde localizaram uma utilitária VW/Saveiro cinza abandonada. No local, a equipe constatou que o utilitário estava aberto e havia sido completamente depenado pelos criminosos, que fugiram levando as quatro rodas, os bancos e a bateria. O proprietário compareceu ao ponto de abandono e relatou que o veículo havia sido furtado na noite anterior em frente à sua residência.

Além dos crimes sobre rodas, as equipes de segurança registraram a invasão de uma residência na Vila Regina. Criminosos arrombaram o local, reviraram o interior do imóvel e causaram danos na estrutura.

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Do interior da casa, os suspeitos conseguiram subtrair uma televisão, um forno micro-ondas, um fogão, um botijão de gás e até o chuveiro eletrônico do banheiro. A PM realizou diligências por toda a região para tentar localizar os envolvidos, mas ninguém foi preso até o momento.

Todos os automóveis foram formalmente recuperados e liberados aos proprietários. Os boletins de ocorrência eletrônicos foram confeccionados pelas equipes policiais e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana, que conduzirá as investigações para identificar e responsabilizar os autores dos crimes.

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Apucarana ARROMBAMENTO Furtos qualificados investigações policiais POLICIA MILITAR veículos furtados
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