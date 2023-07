PM registra furtos de motos em Apucarana, Marumbi e Mauá da Serra

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) registrou furtos de três motocicletas na região neste domingo (23). Os crimes foram praticados em Apucarana, Marumbi e Mauá da Serra.

Em Apucarana, um trabalhador teve a moto furtada no início da manhã deste domingo (23) na frente de um hotel no centro.

O caso de furto qualificado foi registrado na Rua Osório Ribas de Paula. A Honda CG 150 Titan KS, placas ADI-9150, estava estacionada na frente do local de trabalho da vítima. O dono está pedindo ajuda para localizar o veículo.

O rapaz afirmou aos policiais que, em grupo de rede social, terceiros informaram que a moto estaria na Rua São Mateus no bairro Dom Romeu Alberti. A equipe foi até o local, mas não localizou o veículo.

Os policiais também realizaram patrulhamento por todo o bairro e adjacências, mas não obtiveram êxito na localização da moto.

Em Marumbi, o crime também foi praticado domingo de manhã na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. A vítima deixou a motocicleta, uma Honda CG/125 ES, na garagem nos fundos da casa no sábado (22). O local estava fechado com um cadeado. Ele percebeu o furto pela manhã.

Em Mauá da Serra, os ladrões levaram uma moto Jialing Traxx JH 125 da frente de um bar na Rua Leodantes Fonseca, no centro. A vítima contou que estacionou sua motocicleta e só percebeu o furto horas depois quando saiu do estabelecimento.

