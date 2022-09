PM registra 65 casos de violência contra a mulher apenas em setembro

Da Redação

Só na segunda semana do mês, duas mulheres foram estupradas na cidade

Nos 12 primeiros dias de setembro, a Polícia Militar registrou pelo menos 65 casos de violência contra a mulher. Isso significa dizer que a cada dia, desse mês, pelo menos 5 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência, a maioria absoluta, dentro da própria casa. Só na segunda semana do mês, duas mulheres foram estupradas na cidade.

Conforme levantamento junto aos boletins de ocorrência repassados diariamente à imprensa pelo 10º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Apucarana e que atua em 12 cidades da região – em 13 dias, foram registradas 380 ocorrências policiais, com 65 delas envolvendo mulheres na condição de vítima de injúrias, agressões físicas e até estupro. Dos 65 casos, em pelo menos 12 deles o autor foi flagrado e conduzido para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

No início de agosto, a Tribuna divulgou um balanço sobre a violência contra as mulheres, com base nos boletins divulgados ao longo de junho. Na ocasião, contatou-se que pelo menos quatro mulheres eram vítimas de algum tipo de violência na região de abrangência do 10º BPM. E, em um de cada três casos registrados naquele mês, a mulher foi agredida fisicamente. Naquele levantamento, com 46 casos de violências físicas registradas contra as mulheres, em todo o mês de junho (foram 119 ocorrências contra as mulheres, ao todo), apenas quatro prisões foram relatadas nos boletins. Em dois casos pelos acusados terem violado medidas legais protetivas, em um caso por injúria e apenas em um caso, o homem foi preso devido às agressões registradas na ocorrência.

Só na segunda semana de setembro, dois casos de estupro foram registrados na cidade. Uma mulher foi estuprada e agredida durante um assalto, numa chácara localizada no contorno sul da cidade, e uma adolescente, de 16 anos, foi drogada e abusada sexualmente na noite da última sexta-feira.

Entre sexta (10) e a manhã desta terça-feira (13) três homens foram presos só no distrito do Pirapó, por conta de episódios de violência doméstica, com agressões físicas. Uma das prisões não está nos relatórios da PM por ter sido realizada pela Delegacia da Mulher, onde foi feita a denúncia. Um homem de 47 anos brigou com a ex-esposa e, na rua, teria realizado disparos de arma de fogo, para o alto, em ameaça contra a mulher. Ele foi preso pelo porte ilegal de três armas, sendo duas espingardas e um revólver.

