PM recupera veículo furtado sem a bateria e as rodas em Apucarana

O carro – um VW Gol prata – foi localizado abandonado na região do Núcleo Orlando Bacarin

A Polícia Militar (PM) recuperou na tarde desta sexta-feira (23) um veículo furtado nesta manhã na Rua Clotário Portugal, no centro de Apucarana. O carro – um VW Gol prata – foi localizado abandonado na região do Núcleo Orlando Bacarin sem as rodas e a bateria.

Com informações das características do veículo, a PM realizou patrulhamento em áreas de mata nas proximidades da cidade e conseguiu localizar o Gol furtado nesta sexta.

O proprietário foi contatado pelos policiais e compareceu ao local com novas rodas e baterias para retirar o veículo do local. O Gol foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais e, na sequência, foi formalmente devolvido para o dono.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar furto.

