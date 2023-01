PM recupera veículo furtado e prende jovem por receptação

Da Redação

O carro foi recuperado pela Polícia Militar (PM)

Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta quinta-feira, 26, no bairro Recanto do Lago, em Apucarana, norte do Paraná, pelo crime de receptação. Ele teria adquirido rodas de um veículo furtado na cidade. O carro foi recuperado pela Polícia Militar (PM).

Segundo o boletim de ocorrências, a PM recebeu informações de que havia um veículo Gol na cor vermelha em estado de abandono na via, no Recanto do Lago. Com as informações da placa, os policiais constataram que o carro foi furtado em Apucarana, no dia 18 de janeiro. O veículo estava sem várias peças, como a bateria e as quatro rodas. Durante o atendimento, apareceu uma testemunha informando o local para onde as rodas do veículo haviam sido levadas. Os policiais foram até o local e encontraram um jovem, de 18 anos de idade, que assumiu a propriedade das rodas e informou onde estariam.

O veículo foi apreendido juntamente com as rodas e o rapaz recebeu voz de prisão pelo crime de receptação.

