PM recupera veículo e bonés furtados de empresa em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana recuperou, na manhã deste sábado (21), um veículo Fiorino e cerca de 1.500 bonés furtados durante esta madrugada de uma empresa de bonés localizada na Rua José Miskowski, na Vila Nova, em Apucarana. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por uma vizinha que escutou um barulho de janela sendo quebrada no barracão ao lado de sua residência.

No local, a PM entrou em contato com o proprietário da empresa, que foi até o endereço e informou que havia sido furtada uma Fiorino de cor branca e aproximadamente 1.500 bonés, além de R$ 200,00. O empresário informou que o veículo possuía rastreador, o qual foi checado e verificado que o carro estava na Rua Nilo Peçanha. A equipe se deslocou até o local e encontrou o veículo com o retrovisor quebrado.

Foi verificado que o veículo havia parado antes na Avenida Mato Grosso. No endereço indicado pelo rastreador, a equipe localizou o retrovisor quebrado e, em uma construção, encontrou os bonés furtados.

O carro e os bonés foram entregues ao proprietário, e a polícia fez as orientações.

