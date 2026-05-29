PM recupera van furtada e investiga uso do veículo em outros crimes

A Polícia Militar (PM) recuperou, na manhã desta sexta-feira (29), uma van furtada durante a madrugada em Apucarana. O veículo foi localizado poucas horas após o crime no bairro Interlagos e agora é alvo de investigação, já que há suspeita de que tenha sido utilizado para dar apoio a outros furtos registrados na cidade.

- LEIA MAIS: Kombi pega fogo na Avenida Minas Gerais e mobiliza Corpo de Bombeiros

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o cabo Kluk, da PM, o furto aconteceu enquanto os moradores dormiam. Imagens do sistema de monitoramento da residência flagraram a ação de um homem encapuzado entrando no imóvel e levando o utilitário.

“A vítima relatou que foi dormir por volta da meia-noite e meia e, pelas imagens das câmeras, por volta de 1h40 apareceu um indivíduo usando calça jeans, blusa preta e uma touca cobrindo o rosto, levando o veículo”, explicou o policial.

Os proprietários perceberam o crime apenas ao amanhecer e acionaram a Polícia Militar. Após o registro do boletim de ocorrência, equipes iniciaram buscas e conseguiram localizar a van por volta das 9 horas da manhã, abandonada na Rua Cristiano Kussmaul, no Interlagos. “A van foi encontrada intacta e encaminhada para a delegacia para as providências cabíveis”, afirmou o cabo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A circunstância chamou a atenção da polícia. Como o veículo não teve peças retiradas e nem apresentava sinais de depenagem, a principal suspeita é de que tenha sido utilizado para o transporte de objetos furtados em outras ações criminosas durante a madrugada.

“Temos a dúvida de que ela possa ter sido usada em algum furto. Inclusive estamos atendendo outra ocorrência em que testemunhas relataram ter visto uma van azul no local”, revelou Kluk.

Segundo a PM, veículos maiores costumam ser furtados justamente para facilitar o transporte de produtos levados em arrombamentos. “É um veículo grande, dá para transportar muita coisa”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para identificar o autor do furto e esclarecer se a van realmente foi utilizada em outros crimes registrados em Apucarana.