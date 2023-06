PM recupera três veículos furtados em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) recuperou três veículos furtados em Apucarana. Todos foram localizados sem as rodas e sem peças. O primeiro carro encontrado foi um Monza, abandonado no Distrito de 7 de Maio, em Cambira, na manhã desta quinta-feira (1).

continua após publicidade

O Monza foi furtado da Rua Bandeirantes, no dia 30/5. O carro estava sem os pneus e a bateria. Outro carro, um Uno, foi localizado no começo da tarde abandonado no Núcleo da Fraternidade.

- LEIA MAIS: Câmera flagra batida entre veículos em Apucarana; veja

continua após publicidade

O uno estava sem as quatro rodas e a bateria. O veículo foi furtado nesta quarta-feira (31). Outro Uno foi encontrado na Estrada Sebastião Piassa que liga Apucarana até Rio Bom.

O Uno vermelho estava também sem as quatro rodas. Nenhuma pessoa foi presa. Os carros foram entregues na delegacia de Apucarana e os proprietários avisados.

Siga o TNOnline no Google News