PM recupera SW4 furtada e descobre 'biqueira' em bairro de Apucarana

O veículo estava com placas falsas

Drogas, uma balança de precisão e documentos foram encontrados no local

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, norte do Paraná, recuperou um veículo furtado e descobriu um ponto de tráfico de drogas em uma ação nesta segunda-feira (11).

De acordo com as informações da corporação, o veículo - uma Toyota SW4 - foi furtado na noite desse domingo (10), por volta das 20h, na Rua Guarapuava, no centro da cidade.

No entanto, nesta segunda, a PM obteve a informação de que ele estava trafegando pela Rua Urânio, na Vila São Carlos, pois o automóvel possui um sistema de segurança que mostra a localização. Uma equipe foi até o endereço e procurou pela SW4.

Os militares encontraram o veículo em um barracão que dá acesso a quitinetes alugados. Antes de entrar na propriedade, os agentes de segurança entraram em contato com o proprietário do local, que permitiu a entrada da polícia.

A equipe averiguou as placas da Toyota e descobriram que elas eram falsas. Devido a isso, os agentes recorreram ao número do chassi, onde apuraram que a SW4 possuía um alerta de furto.

O dono dos quitinetes foi questionado sobre quem estava utilizando o carro, e ele afirmou que veículo pertencia a dois homens que alugaram um quarto.

A PM os procurou no espaço alugado e descobriu, na verdade, que a dupla utilizava o quitinete para comercializar drogas, visto que foi encontrado uma certa quantidade de maconha (quase 260 gramas), além de uma balança de precisão.

Os agentes também conseguiram identificar os suspeitos, pois havia documentos pessoais deles no apartamento. A dupla não estava no imóvel no momento das buscas.

O automóvel, a droga e os documentos foram encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

