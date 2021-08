PM recupera quase dois mil bonés e camisetas roubados

Da Redação

Na madrugada desta quinta-feira (5), a Polícia Militar de Apucarana recebeu uma denúncia anônima informando que pessoas estariam em uma casa descarregando objetos suspeitos no Jardim Morada do Sol.

Durante a operação, uma mulher, de 48 anos, que estava no local denunciado, foi encaminhada para a delegacia, além de terem sido recuperados quase dois mil bonés e camisetas; 46 cheques, R$ 1.155 e duas TV’s, que foram levados de uma empresa localizada no Jardim Catuaí III. Os criminosos, conforme a PM, também roubaram um VW/Parati e amarram um dos funcionários do local dentro do banheiro.

Diante da denúncia, a equipe se deslocou e quando se aproximou do local, conforme o boletim, dois homens fugiram pelos fundos sentido à Rua Mario Panont e depois para uma mata que li8ga ao Jardim das Flores. Outras equipes foram até o endereço, mas não conseguiram localizar os suspeitos.

Na casa, a PM conversou com uma mulher, que disse ser mãe de um homem já conhecido no meio policial. Ela deixou a polícia entrar na residência, onde foi encontrado um VW/PARATI, o qual estava com um mixa na ignição, além de 754 camisetas e 1.140 de diferentes marcas.

Ainda dentro da casa, a PM encontrou uma TV da marca LG 32 polegadas, uma porção de maconha, pesando 16 gramas, e uma bolsa feminina, com grande valor em dinheiro, totalizando R$1155, além de cheques de diversos valores. De acordo com a PM, ainda dentro da casa, havia um simulacro de pistola e um revolver, possivelmente calibre 32, uma touca balaclava, um perfume e carregadores de celular.

No andar debaixo da casa, de acordo com a PM, foi localizada mais uma quantidade grande de bonés, camisetas e uma TV da marca Samsung de 40 polegadas. Ao ser indagada, a mulher, de 48 anos, afirmou que ouviu o momento em que o veículo entrou na garagem e seu filho foi receber dois homens, um deles conhecido no meio policial pela pratica de furtos.

A abordada ainda disse à PM que ouviu eles conversando sobre ter amarrado vítimas e teriam pego a mercadoria. Diante dos fatos, a equipe encaminhou a mulher até a 17ª SDP. Os envolvidos ainda não foram localizados pela polícia.

Desfecho

Enquanto faziam o boletim, a equipe recebeu a informação de que havia ocorrido um roubo em uma empresa de confecção localizada na Rua Sussumo Shimura, no Jardim Catuaí III, sendo que a vítima tinha ficado amarada em um banheiro do local. Segundo o relatório, três homens entraram no estabelecimento, sendo dois deles armados, utilizando touca e balaclavas, deram voz de roubo e levaram grande quantidade de bonés e camisetas, além de duas TV’s, bebidas alcoólicas, dinheiros e fugiram com uma Parati.

Segundo o boletim, os criminosos também usaram um Fiat/Fiorino. Ainda de acordo com a vítima, os autores deixaram, partes dos produtos amontoadas e voltaram para buscar na sequência.

RESULTADO:

❎ Um veículo recuperado

❎ R$ 1.155 recuperados

❎ 46 cheques bancários recuperados

❎ 2 TV's LCD recuperadas

❎ 1 simulacro apreendido

❎ 1 revólver apreendido

❎ 754 camisetas de diversas marcas recuperadas

❎ 1140 bonés de diversas marcas recuperados