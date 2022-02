PM recupera objetos furtados e prende homem no Pirapó

Da Redação

Nesta quinta-feira (3), a Polícia Militar (PM) prendeu um homem que estava com três objetos furtados na casa dele. A ocorrência foi registrada na Rua Noberto Dias de França, no distrito do Pirapó, em Apucarana.

Segundo a PM, a mulher, que acionou a polícia, disse que seu esposo tinha conhecimento de onde estavam seus objetos furtados, uma enxada, uma cavadeira e um rolo de arame. Eles não haviam registrado um boletim de ocorrência no dia do crime.

Com a informação do endereço, a equipe policial foi até a residência do suspeito e localizou os objetos. O morador contou aos policiais que os objetos foram dados a ele por uma outra pessoa.

A equipe policial deu voz de prisão e encaminhou o homem para a delegacia de Apucarana. Ele deve responder pelo crime de receptação, segundo a PM.