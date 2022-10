PM recupera motos furtadas em Apucarana e Arapongas; saiba mais

Da Redação

Um jovem, de 18 anos, foi preso e um adolescente, de 16 anos, foi apreendido em Apucarana, na manhã desta sexta-feira (7). Eles estavam com motos que foram furtadas na cidade e em Arapongas. Uma outra motocicleta também foi encontrada na casa de um dos suspeitos.

A Polícia Militar (PM) de Arapongas repassou que dois homens furtaram uma moto no município e que eles estavam sentido Apucarana. A PM da cidade realizou patrulhamento e flagrou os suspeitos, que foram abordados no Núcleo Marcos Freire.

Um dos envolvidos conseguiu fugir do local, já o rapaz de 18 anos, foi preso em flagrante. Ele estava com a moto furtada de Arapongas. O rapaz que conseguiu escapar da PM foi identificado, então a equipe foi até a casa dele, no Recanto do Lago.

De acordo com a PM, ao chegar na residência, já no quintal, estava uma moto que foi furtada na tarde de quinta-feira (6), no centro de Apucarana. Uma outra moto, que estava com a numeração suprimida, também foi encontrada na casa. Um jovem, de 16 anos, foi apreendido.

Ainda conforme a polícia, os dois envolvidos já são conhecidos no meio policial. As motos e os suspeitos foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

