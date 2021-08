Da Redação

PM recupera moto furtada em frente a igreja de Apucarana

Um homem teve sua motocicleta furtada durante a noite desta sexta-feira (20), enquanto participava de um culto na Rua Carlos Cavalcanti, Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. O veículo estava estacionado em frente à igreja. Após diligências, a Polícia Militar (PM) conseguiu recuperar a moto e devolvê-la ao seu dono.

De acordo com o boletim de ocorrências, um homem moreno, cabelo curto e magro que usava calça preta, capacete preto e bem-vestido, foi quem furtou a motocicleta Yamaha / Fazer YS250 cor preta. A vítima ouviu quando foi dada a partida na moto e correu atrás, mas logo perdeu o ladrão de vista.

Após feito contato com a PM, a motocicleta foi localizada pela equipe policial a poucas quadras do local do furto. Segundo a vítima, a motocicleta apresenta problemas na embreagem e provavelmente o autor não conseguiu pilotar, abandonando o veículo.

Enquanto o veículo e a vítima eram encaminhados para a delegacia para realizar o boletim de ocorrências,

A polícia foi informada que 3 pessoas em duas motocicletas passaram em frente a igreja onde ocorreu o furto e o suspeito reconhecido por uma das testemunhas passou a persegui-la, fazendo com que ela corresse para dentro da igreja para pedir ajuda. A PM foi acionada novamente, mas ninguém foi preso.