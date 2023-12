PM recupera moto furtada e apreende adolescente no Sumatra II

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem de 17 anos foi apreendido na tarde deste domingo (17) na Avenida Magno Cavalcanti Cerqueira, no Residencial Sumatra II em Apucarana.

A Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pelo bairro quando avistou um rapaz trafegando com uma motocicleta sem placas, sem retrovisor, além de fazer um barulho excessivo, pois estava sem escapamento.

Então, a equipe deu voz de abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao realizar a checagem da motocicleta através do chassi, foi constatado que a moto Honda CG Fan, cor preta, com placas ASV-5473, tinha um alerta de furto e roubo.

Perguntado sobre a procedência da moto, o jovem não soube informar de quem comprou o veículo. O menor foi apreendido, e a motocicleta foi guinchada até a delegacia. A mãe do menor estava no local e foi levada junto para a delegacia.

