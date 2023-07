PM recupera mais um carro furtado sem as rodas em Apucarana

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, recuperou nesta terça-feira (11) um veículo furtado em uma estrada rural do município. O carro – um GM Corsa Wind- foi localizado em situação de abandonado, sem as rodas, pneu estepe e bateria, nas proximidades de Rua Erwin Schindler, no Distrito do Pirapó.

A PM foi acionada por um agricultor. Ele encontrou o carro abandonado em uma estrada rural que dá acesso ao seu sítio. Ao chegar ao local, os policiais constataram que o GM Corsa Wind, ano 1995, tinha alerta de furto. O veículo foi levado nesta terça-feira (11).

O veículo foi recolhido e entregue à 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, para posterior devolução ao proprietário.

A PM vem registrando uma série de furtos de carros nas últimas semanas. Na maioria dos casos, os veículos são localizados abandonados sem as rodas e baterias.

