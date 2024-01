PM recupera Kadett que havia sido furtado em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) recuperou durante a noite desta terça-feira (2) um veículo Chevrolet Kadett que havia sido furtado em Apucarana, no norte do Paraná. O carro foi recuperado na Rua Abrahão Caucabane, no Residencial Interlagos.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Ladrão furta protetor solar em farmácia de Apucarana

De acordo com os policiais, o veículo foi encontrado durante um patrulhamento na região. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) o veículo foi recolhido e levado para a delegacia de Apucarana.

continua após publicidade

Outros veículos recuperados

Outros dois veículos furtados na segunda-feira (1º) em Apucarana (PR) foram recuperados nesta terça-feira (2) e encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

O primeiro veículo recuperado foi um Volkswagen Saveiro 1.6, levado da Rua Irmã Eleutéria, na região central da cidade. A Polícia Militar (PM) foi acionada pela vítima no início da manhã. O dono contou que estacionou o veículo em frente à residência e, ao amanhecer, notou que o utilitário havia sido furtado.





Siga o TNOnline no Google News