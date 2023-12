PM recupera Fiat Uno com alerta de furto em Apucarana

A Polícia Militar (PM) recuperou um veículo com alerta de furto na manhã desta sexta-feira (22) em Apucarana, norte do Paraná. De acordo com as informações da corporação, o automóvel estava com todas as peças.

Uma equipe foi chamada para comparecer nas proximidades do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, no Núcleo Habitacional das Indústrias, zona norte da cidade. No local, havia um Fiat Uno em estado de abandono, o que levantou suspeita em moradores da região.

Assim que os militares chegaram ao endereço, se deparam com o carro e checaram os dados dele a partir da placa. O sistema da PM apontou a existência de um alerta de furto para o veículo, registrada na última terça-feira, dia 19 de dezembro.

Por conta disso, a equipe guinchou o Uno até a 17ª Subdivisão Policial para ser realizada a devolução ao proprietário.

