PM recupera em Califórnia Fiorino furtada em Apucarana

Veículo foi removido pelo guincho do 10BPM, e entregue na Delegacia de Marilândia do Sul

Um veículo Fiat Fiorino que foi furtado em Apucarana acabou recuperado na tarde desta quinta-feira, 17, depois de ser encontrado abandonado em Califórnia.

A Fiorino já estava recolhida no pátio da Polícia Militar (PM) de Califórnia, quando um investigador da Polícia Civil de Marilândia do Sul, informou que um boletim de ocorrências a respeito do furto do veículo havia sido registrado de manhã, em Apucarana.

Diante do fato, o veículo foi removido pelo guincho do 10BPM, e entregue na Delegacia de Marilândia do Sul, para as devidas providências.

Furto

Um técnico de manutenção de torres de telecomunicações acionou a Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira, 16, por volta das 8h30, para relatar um furto de cabos que foram retirados do alto de uma torre na região oeste de Apucarana. O crime prejudicou os serviços de telecomunicações na cidade.

Segundo o boletim de ocorrências, o funcionário que trabalha para uma empresa prestadora de serviços, efetuando manutenção nas torres de telecomunicações, foi verificar um chamado a respeito de uma falha em uma das torres localizadas próximo ao posto Catarina, na região oeste da cidade. Saiba mais clicando aqui.

