PM recupera em Apucarana veículo furtado em Arapongas

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, recuperou na noite desta quinta-feira (26) mais um veículo furtado. A equipe localizou um GM Monza, que havia sido levado por criminosos há poucos dias em Arapongas.

continua após publicidade

O carro foi encontrado na Rua Abrahão Nagib Neme, no Jardim Sanches dos Santos, pelo próprio dono. Ele então acionou a PM.

-LEIA MAIS: Colisão entre dois carros afeta trânsito em Apucarana

continua após publicidade

Um guincho foi providenciado e o Monza levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (SDP) para posterior devolução ao proprietário.

UNO VERDE

O veículo Fiat Uno de cor verde, furtado nesta quinta-feira (26), do estacionado no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana, em Apucarana, no Norte do Paraná, foi recuperado na madrugada desta sexta-feira (27), em Arapongas. Leia matéria na íntegra aqui.



Siga o TNOnline no Google News