PM recupera cerca de R$ 25 mil de fios furtados da Sanepar

Na madrugada deste sábado (7), a Polícia Militar de Apucarana foi acionada por dois vigilantes da Subestação da Sanepar, de Apucarana, que foram presos em um escritório por três criminosos, que tentaram furtar 500 metros de fios.

A PM foi acionada pelo vigia da subestação localizada no Adriano Correia, que informou que estava sendo vítima de roubo. A equipe foi até o local, mas a princípio encontrou ninguém. Porém, os policiais receberam a informação de que os ladrões estariam com um Fusca, e pularam o portão, entraram na subestação e encontraram o veículo com uma grande quantidade de fios.

Logo depois, a PM localizou os dois vigilantes presos dentro de um escritório, que contaram que três criminosos, possivelmente armados, entraram no local.

Conforme a polícia, foram recuperados aproximadamente 500 metros de fio, com valor aproximado de R$ 25 mil.

Atrai a bandidagem

Os furtos de fios elétricos tornaram-se um desafio para a segurança pública de Apucarana e região por causa do grande número de casos. Somente nesta semana, bandidos levaram quase 500 metros de cabos em duas ocorrências registradas na quarta-feira.