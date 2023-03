PM recupera carros que foram furtados em Apucarana

Da Redação

Nenhuma pessoa foi presa.

A Polícia Militar (PM) de Apucarana recuperou dois carros que foram furtados na cidade. O primeiro veículo, um Fiat Palio, foi encontrado abandonado na Rua Presidente Getúlio Vargas, no Núcleo Marcos Freire, no começo da madrugada desta quarta-feira (1/3).

O proprietário foi avisado, compareceu no local com a chave reserva e o Palio foi levado para a delegacia, para depois ser devolvido ao dono. O outro carro, um Gol, foi localizado por volta das 4h13 da madrugada, abandonado na Rua Ferro, no Parque Industrial Norte. O veículo também foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

PM de Apucarana prende jovem que comprou moto furtada



Um jovem, de 19 anos, foi levado para a delegacia após ser flagrado conduzindo uma moto furtada, em Apucarana, por volta das 23h15 desta segunda-feira (27). De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz disse que comprou a Sundown/Max 125 após ver um anúncio no Facebook .

A PM realizava patrulhamento pela Rua Eurico Gaspar Dutra, no Jardim Trabalhista e abordou dois jovens, ambos de 19 anos e com passagens pela polícia. Nada de ilícito foi encontrado com eles, porém, a moto estava com alerta, pois foi furtada no dia 11/2.

