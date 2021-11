Da Redação

PM recupera carro furtado de funcionário de supermercado

Um homem, de 27 anos, foi preso nesta quarta-feira (24), no Jardim Apucaraninha, após furtar o carro, um VW Voyage, de um funcionário de um supermercado da região e também ser flagrado com diversos objetos suspeitos durante a abordagem policial, como faca, lâmina, molho de chaves de carro e chave inglesa.

A Polícia Militar (PM) ficou a par da situação após solicitação e foi até o endereço. A equipe encontrou o suspeito sendo contido por populares. Segundo o solicitante, ele estava andando na rua e parou para ajudar o homem, que estava com um VW Voyage, mas percebeu que o suspeito agia de maneira estranha e dizia palavras sem sentido.

Em busca pessoal, conforme o boletim, o homem foi identificado e com ele, a equipe encontrou uma bolsa. Dentro, os policiais localizaram um grampeador de pressão azul, uma faca com cerca de 20 centímetros de lâmina e uma lâmina de faca de aproximadamente 20 centímetros, uma chave do tipo inglesa, de 10 polegadas, além de um molho de chaves de carros.

No momento em que aconteceu a abordagem, uma outra pessoa chegou no local e relatou trabalhar em um supermercado localizado na região da Vila Apucaraninha. Ela ainda informou aos policiais que no momento em que saiu do trabalho, não encontrou seu carro que estava estacionado, um Voyage.

Diante dos fatos, o suspeito, o homem, de 27 anos, foi preso pela PM e encaminhado até a Delegacia de Apucarana.