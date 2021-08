Da Redação

PM recupera carro furtado com espingarda e munições dentro

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada no Residencial Sumatra II, após uma confraternização terminar em briga na madrugada desta segunda-feira (16).

Segundo a PM, uma pessoa, que parecia ser a voz de uma criança, ligou no 190 pedindo ajuda, pois quatro homens armados estariam em um Vectra prata e estavam indo buscar armas de fogo.



Porém, segundo a equipe, logo em seguida uma mulher pegou o telefone e disse que a equipe não precisava mais ir até o local.

Depois, durante patrulhamento pela região, a PM viu um Ford Focus prata trafegando pela Avenida Aviação, com a Rua Marcílio Dias. Ao notar a viatura, conforme a equipe, o condutor fugiu sentido Núcleo Habitacional Castelo Branco.

Momentos depois, de acordo com o boletim, o veículo foi localizado abandonado com uma espingarda calibre 12, da marca Boito em seu interior, além de outros objetos. A arma ainda conforme, o relatório, estava no nome de um morador de Aricanduva, distrito de Arapongas. De acordo com a PM, após rondas, nenhum dos autores foi localizado e o carro, a espingarda e sete munições foram entregues na 17ª SDP.



Furto do Focus

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada na noite deste domingo (15), por uma mulher que informou que estava indo socorrer sua mãe que estava passando mal e deixou o veículo em frente à sua casa com a chave na ignição. A solicitante relatou que acabou indo por outros meio, pois o carro estava com problemas mecânicos.

De acordo com o boletim, quando a mulher voltou ao local, percebeu que o veículo havia sido furtado. Questionada sobre o que havia acontecido em seu rosto que apresentava lesões, ela respondeu à PM que havia caído do cavalo. Diante do exposto e tendo em vista que os fatos se mostraram contraditórios, a PM liberou a jovem, de 30 anos, e confeccionou o B.O.