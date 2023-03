PM recupera caminhonete de casal que foi rendido em sítio de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A caminhonete foi entregue na delegacia de Apucarana

A caminhonete roubada de um casal, proprietário de um sítio localizado às margens da BR-376, na região do distrito de Pirapó, em Apucarana, foi recuperada pela Polícia Militar (PM) na tarde desta sexta-feira (24), na Estrada Juruba, zona rural do município.

continua após publicidade .

O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (23). O casal foi rendido e um dos ladrões chegou a atirar durante a ação criminosa. Três suspeitos ficaram por cerca de duas horas na residência, ameaçaram as vítimas e fugiram com uma F1000 da família e vários objetos.

-LEIA MAIS: Após denúncia, GCM de Apucarana recupera três carros furtados

continua após publicidade .

Segundo as vítimas, os bandidos arrombaram a porta que dá acesso à cozinha e um deles estava armado com revólver. Um quarto criminoso, que estava do lado de fora, deu um tiro ao alto para ameaçar os moradores. O casal não ficou ferido.

Os ladrões estavam agressivos, mandaram o casal ficar quieto, se não iria ter 'coronhadas'. Além do veículo, eles levaram dois televisores, três botijões de gás de 13 Kg, um micro-ondas, R$1640, além de outros objetos e 10 peças de roupas. A PM realizou patrulhamento, mas os assaltantes não foram encontrados. Uma das vítimas tem 68 anos.

A caminhonete foi entregue na delegacia de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News