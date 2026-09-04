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SEGURANÇA

PM recupera bicicleta furtada e prende suspeito em Apucarana

Vítima teve veículos levados enquanto dormia e reconheceu o autor do crime, que costumava pedir comida na vizinhança

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PM recupera bicicleta furtada e prende suspeito em Apucarana
Autor Caso ocorreu nesta madrugada de sexta-feira - Foto: Magnific/imagem ilustrativa

Um homem de 35 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (4) após furtar bicicletas de uma residência em Apucarana. Uma delas foi recuperada pela Polícia Militar (PM) pouco tempo após o acionamento.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (04) em Apucarana e região

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O furto ocorreu no Núcleo Habitacional Marcos Freire. O morador relatou aos policiais que estava dormindo quando ouviu barulhos no quintal. Ao olhar pela janela, percebeu que duas bicicletas haviam sido levadas do imóvel. A equipe policial chegou a fazer buscas na região logo após o chamado, mas inicialmente não encontrou pistas.

Menos de duas horas depois, durante rondas no Parque Bela Vista, os policiais avistaram um homem com uma bicicleta que tinha as mesmas características de uma das que haviam sido furtadas.

A equipe parou o suspeito e enviou uma foto da bicicleta para a vítima, que confirmou ser o dono. O morador também relatou que conhecia o autor do crime de vista, explicando que o homem costuma passar pelo bairro pedindo alimentos nas casas, e que já o tinha visto circulando pela rua horas antes do furto.

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O suspeito foi preso em flagrante e levado, junto com a bicicleta recuperada, para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. A segunda bicicleta furtada ainda não foi localizada pela polícia.

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