PM recupera 04 veículos furtados no fim de semana em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Todos os veículos encontrados foram guinchados e entregues na delegacia de Apucarana

A Polícia Militar (PM) recuperou 04 veículos furtados em Apucarana durante o final de semana, pelo menos dois deles, foram levados do Distrito do Pirapó, durante festividades realizadas no local. Todos os carros foram abandonados "depenados" em estradas rurais.

continua após publicidade .

Por volta das 8h de domingo, 06, o primeiro veículo, um Gol GL 1.8, foi encontrado na Estrada da Juruba, em Apucarana. A polícia foi acionada e constatou o indicativo de roubo, feito na noite anterior, no Distrito do Pirapó. O carro estava abandonado sem as rodas e sem bateria.

- LEIA MAIS: Cinco furtos envolvendo carros são registrados na Fescafé, no Pirapó

continua após publicidade .

Mais tarde, por volta do meio dia, no Sumatra, em Apucarana, outro veículo foi encontrado em estado de abandono, sem as rodas e com as portas abertas, ao lado da estrada do Bertasso, a aproximadamente 1 km do bairro Jaçanã, em meio a uma propriedade rural. O veículo Gol também tinha indicativo de roubo da noite anterior, feito no Distrito do Pirapó.

Às 13h40 a PM foi acionada mais uma vez, por conta de outro veículo Gol encontrado em estado de abandono, desta vez, na Vila Social, em Apucarana. Mais uma vez, o carro estava abandonado sem uma das rodas, sem bateria, sem estepe e rádio. Também havia alerta de furto/roubo ao checar a placa.

Todos os veículos encontrados foram guinchados e entregues na delegacia de Apucarana para as providências cabíveis.

continua após publicidade .

Arapongas

Em Arapongas, a PM também foi acionada para verificar uma situação de veículo abandonado em uma estrada rural. No local, foi encontrado um GM/Corsa GL, parcialmente desmontado, sem as rodas e bateria. Feita a checagem, foi constatado que o veículo era produto de furto na noite sábado, na cidade de Apucarana. O veículo foi guinchado e entregue na delegacia de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News