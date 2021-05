PM recebe denúncia sobre possível abandono de menores

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada nesta quinta-feira (20), após receber denúncia sobre um adolescente, de 15 anos, cuidando de três irmãos no Jardim Interlagos.

O solicitante, conforme a PM, informou que estava na frente da casa da ex-esposa de seu cliente e que dentro havia um jovem e três crianças, em estado de abandono.

No endereço, a equipe fez contato com o solicitante, que disse que conseguiu conversar com o adolescente, de 15 anos, e que ele relatou que estava sozinho em casa com as três crianças, de 1, 7 e 9 anos. Porém, os policiais tentaram falar com os menores, mas não foram atendidos.

De acordo com o boletim, a mãe chegou na residência e posteriormente, seu advogado também compareceu no endereço. A PM fez contato com o Conselho Tutelar e a situação foi repassada. No entanto, conforme a conselheira tutelar, o caso não tipifica abandono de incapaz, já que as crianças estavam sob a responsabilidade do jovem.