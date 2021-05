PM recebe denúncia de suposto abandono de menores

Continua após publicidade

Nesta sexta-feira (28), a Polícia Militar de Apucarana recebeu um denúncia sobre um possível caso de abandono de menores no Residencial Sumatra Relata e foi verificar. Chegando no local, estavam duas crianças, de 10 e 7 anos, sendo que uma delas possui deficiência intelectual. Porém, de acordo com o boletim, se comunica e tem as funcionalidades corporais normais.

Ainda conforme o relatório, o mais velho é desenvolto e no local havia comida e estava tudo sob controle. Feito contato com o Conselheiro Tutelar e repassada a situação, a PM foi informada que o caso não caracterizar abandono, inclusive devido à pandemia, pegou os dados necessários, para posterirormente fazer uma visita à família.

A PM não conseguiu falar com a mãe.