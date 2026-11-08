PM recebe denúncia de cárcere privado e descobre ponto de drogas em Arapongas

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de sábado (7), em Arapongas (PR), após a Polícia Militar (PM) ser acionada para atender a uma suspeita de violência doméstica e cárcere privado.

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A ação policial teve início a partir da denúncia de uma mãe, que relatou às autoridades que sua filha estaria sendo agredida e impedida de sair de casa pelo companheiro. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o portão destrancado e as janelas abertas, mas ninguém respondeu aos chamados da equipe.

Preocupados com o risco de a mulher estar em perigo, os agentes decidiram entrar na residência. Durante as buscas pelos cômodos, localizaram apenas o morador. Ele confirmou que havia discutido com a companheira, mas garantiu que ela já havia deixado o local. A versão foi confirmada logo em seguida, quando a polícia conseguiu contato telefônico com a suposta vítima, que afirmou estar bem e na companhia da mãe.

Apesar de a mulher estar em segurança, a vistoria no imóvel revelou a prática de outro crime. Na cozinha da casa, os policiais encontraram porções de drogas, tanto em formato de tablete quanto já fracionadas, além de uma balança de precisão e rolos de plástico filme, materiais usados para embalar os entorpecentes para a venda. O morador recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da cidade para os procedimentos legais.

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