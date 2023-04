PM realiza treinamento com professores de colégios particulares

Da Redação

Educadores se reuniram na Fecea, em Apucarana

A Polícia Militar do Paraná, em conjunto com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED-PR) iniciou o Programa de Segurança Escolar Avançada, de forma a ampliar as ações de prevenção já existentes na rede estadual de ensino. O programa tem o objetivo de preparar a comunidade escolar diante de possíveis situações de violência ou ameaças à segurança dentro das escolas.

O treinamento envolve militares estaduais, funcionários, professores e alunos das instituições de ensino e será realizado em todas as regiões do Paraná. Neste sábado (15), o 10º BPM realizou treinamento com os integrantes de Colégios da rede privada de ensino de Apucarana. As palestras começaram na quinta-feira (13) nos Colégios Estaduais e seguem ao longo da próxima semana.

É de fundamental importância que todos os profissionais passem por este treinamento para que tenham ciência de como agir em situações de crise envolvendo agressor ativo dentro de instituições de ensino.

fonte: Divulgação/PM Diretores das instituições de ensino estiveram presentes

