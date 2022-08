PM realiza perseguição a motorista em fuga pelas ruas de Apucarana

Da Redação

Segundo a polícia, o condutor avançou em todos os sinais de paradas obrigatórias existentes

Uma equipe da Polícia Militar (PM) que realizava patrulhamento no bairro Michel Soni, em Apucarana, na noite desta quarta-feira, 17, precisou realizar uma perseguição a um veículo suspeito que só foi terminar no Jardim Esperança. O motivo: o motorista que estava sem documentos, se assustou ao ver a viatura e arrancou com o carro, despertando suspeita aos policiais.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe policial realizava patrulhamento no Bairro Michel Soni, quando viu um veículo Fiat Palio na cor prata, trafegando no sentido oposto ao da viatura. Ao notar a presença da equipe policial, o condutor realizou uma manobra de arrancada brusca, saindo em alta velocidade. A equipe policial deu voz de abordagem, mas o motorista não obedeceu. Ele passou a empreender fuga da equipe policial pela Rua Marcílio Dias, e ao realizar a conversão à esquerda na Avenida Santos Dumont, o veículo quase bateu contra um muro residencial. Na sequência, o condutor continuou fugindo da equipe pela Avenida Minas Gerais, avançando todos os sinais vermelhos, até a Rua Ouro Branco, momento em que a equipe conseguiu se aproximar e solicitar para que o motorista parasse. Ele desobedeceu novamente e realizou conversão à esquerda na Rua Rosa Stábile e, em alta velocidade, passou a transitar no entorno das quadras do bairro Jardim das Flores.

Segundo a polícia, o condutor avançou em todos os sinais de paradas obrigatórias existentes no bairro, colocando em risco a vida de pessoas que transitavam por ali. Foi necessário pedir apoio de outras equipes para realizar o cerco policial.

Ainda em rota de fuga, o condutor seguiu sentido Rua Nova Ucrânia e acessou a rodovia sentido a Califórnia, depois, realizou o retorno na rodovia e novamente, acessou a Rua Nova Ucrânia. Ele só foi parar na Rua Janos Dessewffy, local onde a abordagem finalmente foi realizada.

Após busca pessoal, o motorista foi identificado e nada ilícito foi encontrado com ele.

Os policiais então, perguntaram ao motorista o motivo de ter realizado a fuga, colocando a sua vida e de outras pessoas em risco. Ele alegou que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que tinha ingerido bebida alcoólica naquela noite. O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que não registrou álcool suficiente para formalizar crime de trânsito.

Diante dos fatos, ele foi conduzido até a delegacia pelo crime de dirigir sem CNH, gerando perigo de dano, direção perigosa e desobediência.

