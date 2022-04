PM realiza operação na rodoviária de Apucarana; veja

Da Redação

A Equipe Canil do 10º Batalhão de Apucarana realizou uma operação no terminal rodoviário municipal na noite deste sábado, 12. O trabalho ocorreu das 21H às 23H, com o objetivo de localizar armas e drogas nas bagagens de passageiros dos ônibus interestaduais.

Para a missão, foram empregados os cães de faro Nino e Rin tin tin. Eles vistoriaram as bagagens de pelo menos seis ônibus de linha, porém, nada de ilícito foi localizado.

Estas operações visam o combate à criminalidade e também, trazer maior segurança aos passageiros que passam por Apucarana.