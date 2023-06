PM realiza operação arrastão em bairro de Apucarana

A Polícia Militar (PM) realizou na noite desta sexta-feira (9) a “Operação Arrastão” na Rua Colômbia, no Jardim Diamantina em Apucarana. Conforme a PM, durante a operação, as equipes se aproximarem de um bar, onde foi visualizado um homem que ao ver as viaturas ficou nervoso e jogou um objeto no cesto de lixo.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Furto de fiação afeta o abastecimento em Apucarana; veja quais bairros

Na abordagem do estabelecimento, após a busca pessoal nos frequentadores, foi identificado a pessoa que descartou o objeto no lixo e localizado uma carteira de cigarro com um pino de cocaína dentro, o qual foi descartado no cesto.

continua após publicidade

O canil do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), também participou da operação e com o auxílio de um cão farejador, localizou mais um pino de cocaína no banheiro do bar. No entanto, não foi possível identificar a quem pertencia à droga encontrada.

A polícia apreendeu 13 gramas de cocaína. Diante dos fatos, foi lavrado um termo circunstanciado por posse de droga.

Siga o TNOnline no Google News