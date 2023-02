PM realiza cumprimento de mandados de busca e apreensão em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Duas pessoas foram presas e drogas foram apreendidas

Uma mulher foi presa e drogas foram apreendidas na manhã deste sábado, 18, em Apucarana, durante a Operação Domínio II, realizada pela Polícia Militar (PM), quando foram dados cumprimentos a mandados de busca e apreensão.

continua após publicidade .

A operação foi deflagrada após análises e diligências realizadas pela Agência Local de Inteligência do 10º BPM (ALI), com ordens de cumprimento expedidas pelo Poder Judiciário. Equipes ALI, CPU e RPA do 10BPM; trabalharam desde as primeiras horas do dia para dar cumprimento às ordens. Em duas residências, foram encontrados objetos ilícitos e uma mulher foi presa.

- LEIA MAIS: PM é acionada após invasão e disparo de arma de fogo, em Apucarana

continua após publicidade .

Na primeira residência, a PM encontrou 2.651 pinos preenchidos com cocaína, prontos para a venda totalizando 1,315 Kg, e também 1,286 Kg de maconha prontos para a venda, 16 mil pinos vazios, além de duas balanças de precisão.



Simultaneamente, outra residência foi vistoriada, sendo encontradas 0,696Kg de cocaína e 0,054 Kg de maconha, sendo detida a moradora.

O trabalho realizado neste sábado foi em continuidade aos mandados de busca e apreensão já realizados na semana passada, em Apucarana.



Siga o TNOnline no Google News