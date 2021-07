PM procura assaltante que roubou R$ 8 mil de vítima

Continua após publicidade

Na manhã desta quinta-feira (01), um assalto a mão armada foi registrado no Jardim Presidente Kennedy, em Apucarana.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar (PM), um homem armado com um revólver calibre 22 saiu do meio de um matagal, entre o Jardim das Flores e Jardim Presidente Kennedy, e o abordou. A vítima, que trabalha na área de construção civil, estava com R$ 8.000. O funcionário havia recebido o dinheiro por serviços prestados. O criminoso pegou o montante e fugiu na sequência.

A polícia foi até o local e coletou as informações com o trabalhador. Buscas estão sendo feitas pela região no intuito de encontrar o suspeito.

A PM informou que não aconteceu crime, e que o rapaz mentiu para a equipe.

Veja: