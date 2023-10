PM prende uma pessoa e apreende drogas em Mauá da Serra

Com apoio das equipes Rotam Jandaia e Rotam Comando, foi feito monitoramento e abordagem no local.

Uma mulher foi presa pelo crime de tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (30) em Mauá da Serra. De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada no centro da cidade.

Segundo relatório da PM, os policiais intensificaram as rondas no centro da cidade, próximo a uma casa onde informações dão conta de que o local é um ponto de tráfico de drogas. Com apoio das equipes Rotam Jandaia e Rotam Comando, foi feito monitoramento no local.

A polícia flagrou uma movimentação suspeita e, durante abordagem à pessoa que estava na casa, foi encontrada uma sacola com quatro porções de maconha e 25 porções de cocaína.

A mulher foi presa e a droga apreendida. Durante conversa com a polícia, ela assumiu a posse das drogas e também confirmou que há alguns dias vinha traficando no local.

