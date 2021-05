PM prende um homem e apreende um menor por tráfico de drogas

Continua após publicidade

Após denúncia, a equipe da Polícia Militar de Apucarana se deslocou até o Bairro Vale Verde para verificar se pessoas estariam traficando drogas no endereço. Ao chegar no local, que segundo a PM, fica ao lado de uma barbearia e uma conveniência, onde já foram realizadas diversas abordagens, prisões e apreensões de entorpecentes, a equipe viu 3 homens em atitude suspeita na esquina.



Conforme o relatório, foi realizada a abordagem e durante a ação os policiais sentiram cheiro de maconha, sendo que um dele admitiu que estava usando a droga. Com um dos suspeitos foi localizado uma porção de maconha, pesando 2,3 gramas, que estava no bolso.

Com o outro suspeito, foi encontrada uma quantia de R$ 104 em dinheiro trocado, além de mais R$ 60 em dinheiro trocado no outro do bolso. Em varreduras pelo local, do outro lado da rua, cerca de 3 metros dos abordados, a equipe também encontrou mais 3 porções de maconha, pesando 6,7 gramas.

Devido aos fatos, o menor, de 17 anos, foi apreendido, e o homem, de 27 anos, foi preso.