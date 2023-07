PM prende três suspeitos de tráfico de drogas no Jardim Colonial

A Polícia Militar (PM) prendeu três suspeitos por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (3) no Jardim Colonial II, em Apucarana, no Norte do Paraná. Um revólver e entorpecentes embalados para venda foram apreendidos.

O flagrante foi registrado na Rua João Andolfato. A PM fez patrulhamento após receber diversas denúncias de que no endereço estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes. Ao chegar a uma casa que funcionava como “biqueira”, ou seja, ponto de vendas de drogas, um rapaz de 19 anos correu para dentro da residência e fechou o portão.

A PM entrou na residência e prendeu o jovem. Com ele, os policiais encontraram R$ 300 em dinheiro e quatro municípios de calibre .38, além de algumas porções de maconha embaladas e prontas para a comercialização.

No interior da casa, um homem de 52 anos afirmou ser o responsável pelo imóvel. Durante o procedimento policial, o jovem de 19 anos informou que havia "dispensado" certa quantia de entorpecentes no vaso sanitário. Feita a remoção do objeto plástico, foram localizadas 150 buchas de maconha, somando 145 gramas.

Ele também admitiu que havia escondido um revólver calibre 38 no quarto. Após buscas, a arma foi localizada em meio a algumas roupas, sendo um revólver Taurus com seis munições. Durante as buscas na residência, mais precisamente no forro da casa, foi localizado um jovem de 24 anos, que estava em posse de diversos "pinos" de cocaína, totalizando 135 "ependorffs" com 39 gramas da droga. A PM também apreendeu mais R$ 1.070,00 em diversas cédulas. Os três presos foram encaminhados juntamente com os objetos para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana.

