PM prende três por tráfico de drogas no centro de Apucarana

Os três jovens foram abordados por conta de atitudes suspeitas na presença do patrulhamento da Rotam

Da Redação

Atualização: 17 de maio, 2022, às 11:24

fonte: PMPR divulgação

As porções de crack e o dinheiro apreendido com os três homens abordados no centro da cidade