PM prende três pessoas por desacato na noite desta sexta

Na noite desta sexta-feira (7), a equipe da Polícia Militar de Apucarana recebeu denúncias dizendo que três pessoas, já conhecidas no meio policial, estariam estavam traficando drogas na Vila Regina. Sabendo do fato, a equipe se dividiu, sendo que dois policiais militares seguram a pé pelo trilho e o outro seguido em direção a rua 15 de Novembro com a viatura, mas os suspeitos tentaram fugir.



Outros policiais estavam na viatura, acompanhado um dos suspeitos, que fugiu correndo em direção à Rua Natividade, e entrou em um bar, onde foi abordado e identificado como menor, de 17 anos, que já é conhecido no meio policial, no qual já possui diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas.

Inclusive, o menor foi apreendido nesta quinta (6), com 102 gramas (35 buchas) de maconha e R$ 74 em dinheiro trocado. Em revista pessoal, conforme o boletim, nada de ilícito foi localizado, apenas R$ 10. Refazendo o percurso no qual os suspeitos fizeram durante a fuga, a equipe encontrou algumas porções de crack caídas próximo à uns pés de cana na beira da linha.

A PM também acionou a equipe canil, quando o cão de faro Iron, após varreduras, localizou algumas porções de maconha (50,3 gramas) e 6 eppendorfs (pinos) cheios de cocaína. O cachorro também localizou também, escondido no telhado de uma residência que fica na esquina da rua Regina Alves Pereira, bem próximo de onde os suspeitos se encontravam, mais uma porção de substância de crack, pesando 5,7 gramas no total, com R$ 31,75 em dinheiro.

Devido aos fatos, a equipe apreendeu o menor, de 17 anos. Porém, perto das 23 horas, a equipe se deslocava para a delegacia quando constatou aglomeração de pessoas sem máscara, parou orientar o proprietário e verificar se no meio das pessoas não estavam os responsáveis pelas drogas, mas havia uma mulher sentada desobedecendo as ordens da equipe e acabou sendo presa por desacato.

Ao ser questionados quem seria o proprietário do "bar", uma outra mulher se acusou como proprietária e continuou debochar da abordagem, rindo e gritando. Foi perguntado então qual seria o seu nome, no qual a mesma também se negou a passar informações de sua identificação, momento em que também foi dada voz de prisão à ela.

A equipe então orientou uma pessoa que ficou responsável pelo estabelecimento, referente ao horário, e ao fato da aglomeração de pessoas no local, tendo liberado os demais abordados. Durante a condução para a delegacia, ambas detidas passaram a debochar dos militares, rindo da abordagem e continuando a desacatar os policiais.

Conforme o boletim, as mulheres continuaram debochando dos policiais e foram presas por desacato e desobediência.