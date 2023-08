PM prende três homens que realizavam tráfico de drogas em Apucarana

Três homens foram presos por tráfico de drogas em Apucarana, no norte do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (11). Os homens, dois de 20 anos e um de 26 anos, foram vistos comercializando as drogas momentos antes de serem abordados e presos pelos policiais no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti.

De acordo com o Boletim de Ocorrências da PM, os agentes se deslocaram até o local pós receber denúncia de que na região, estaria acontecendo tráfico de drogas diuturnamente.

Segundo a PM, antes da abordagem, os policiais observavam os três homens suspeitos e conseguiram avistar que eles entregavam objetos para pessoas que paravam no local.

Ao perceber a aproximação dos policiais, os homens correram e arremessaram os objetos. Depois, entraram dentro de uma casa, segundo o B.O. Porém, a abordagem foi realizada, e como afirma os policiais, nada de ilícito foi encontrado com eles. No entanto, no chão por onde os suspeitos passaram, foi encontrado 21 porções de maconha, prontas para a venda, duas porções maiores, que ainda iriam ser fracionadas, além de R$ 20,00.

Os agentes ainda afirmaram que um dos suspeitos disse ter jogado crack e cocaína em quintais próximos, mas nada foi encontrado. Os três receberam voz de prisão e foram encaminhados até a delegacia para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

