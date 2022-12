PM prende traficante que disfarçava atividades com entrega de comida

Da Redação

A Polícia Militar de Apucarana conseguiu realizar a prisão de um motociclista acusado de tráfico de drogas na cidade. O homem disfarçava a prática com o serviço de entrega de comidas, por aplicativo, usando uma moto e uma caixa de entrega típica.

Denúncias anônimas haviam sido encaminhadas à Polícia há alguns dias, dando conta do esquema de tráfico de drogas. Conforme as denúncias, um suposto entregador de alimentos, que usava uma motocicleta Honda Bros vermelha, com tanque cinza, seria, na prática, um traficante de drogas.

Na denúncia, as informações davam conta que ele atendia clientes pelo whatsapp e até havia um código para identificar as transações com drogas: os clientes pediam uísque.

Com as informações, a polícia militar passou a monitorar entregadores de fast-food, focando nos que usassem moto com as características da denunciada, e a caixa de entregas vermelha.

Neste sábado (10), um dos patrulhamentos no centro visualizou um entregador com uma mochila vermelha e a moto nas mesmas características e fez o acompanhamento dele, até a abordagem, na rua Bandeirantes.

Inicialmente, o motociclista informou que fazia a entrega de lanches. Porém, na mochila de entregas não havia nada de alimentos, apenas objetos pessoais, algumas ferramentas e até latas vazias. Numa busca pessoal, os policiais encontraram nos bolsos uma pequena trouxa de pano, com 14 porções individuais de cocaína, prontas para comercialização.

O entregador tentou explicar que seria usuário de drogas, mas a quantidade era típica de comercialização. Na sequência das buscas pessoais, os policiais encontraram outro pacote da droga, escondido na meia, com uma quantidade ainda não dividida em porções.

Com o motociclista, a PM apreendeu três celulares e, durante a confecção do boletim, diversas mensagens teriam sido registradas, de pessoas fazendo pedidos de “uisque” e outras perguntando quando ele chegaria com a entrega. O homem estava com R$ 200 reais, em notas trocadas.

O preso, a motocicleta, a droga, dinheiro e os celulares foram encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial, para os procedimentos legais.

